وكيل الصحة بالشرقية: سيشعر المريض بتغير فى المستشفيات الحكومية

قال الدكتور محمد سرحان وكيل مديرية الصحة الجديد، فى أول حوار صحفى " لليوم السابع " إنه سوف يسعى جاهدا بفضل جهود الأطباء إلى أن تكون مستشفيات الشرقية قدوة لجميع المستشفيات، والعمل ليل نهار بكل جهد من أجل توفير الحماية الصحية للمرضى، ووضع خطط زمنية معينة، لكى يتبعها الرأى العام معنا، وسوف نضيف جديدا كل يوم، وسوف نعمل على توفير الحضانات والعنايات المركزة وخاصة للمرضى الأكثر فقرا وكبار السن.

وعن خطته لتطوير مستشفيات المديرية، قال سرحان إن الشرقية بها 25 مستشفى مركزى و16 إدارة صحية وجميعها تحتاج إلى متابعة بشكل مستمر من حيث توفير الأدوية اللازمة للمرضى وبكثافة، وأنه سوف يتغلب على مشكلة شراء المرضى للأدوية من الخارج مع وجودها بصيدليات المستشفيات الحكومية، ولكن توجود عدة عوامل تؤثر على عملية صرف الأدوية وخاصة فى الفترة الليلية.

وتابع سرحان أنه سوف يتم رفع درجة الاستعداد القصوى حسب الحالة التى تم رفع حالة الاستعداد عليها، وتوفير القوى البشرية، وتوفير عدد كاف من الأسرة وخاصة الموجودة بالعناية المركزة، وتوفير الأدوية اللازمة، والتنبيه على ضرورة وجود مديرى المستشفيات أو نائبه خلال فترة الطوارئ، والتشديد على عدم غلق الأطباء هواتفهم المحمولة.

وشدد سرحان على مديرى المستشفيات بضرورة توفير الأدوات المتاحة للأطباء للعمل على توفير الراحة التامة للمريض، وضرورة الالتزام ببروتوكول الطوارئ، واستخدام الشيت الخاص للطوارئ وضرورة إرسال البيانات الخاصة بالأحداث فور وقوعها إلى غرفة الطوارئ بالمديرية.

وأضاف سرحان أنه أمر بتكوين لجنة لفحص عينات المياه فى وحدات الغسيل الكلوى وفحصها بالمعامل المركزية، وأنه سوف يتم عمل خطة لمراقبة الأغذية خلال فترة عيد الفطر المبارك ومتابعة العمل بها.

وأوضح سرحان أنه يمنع قبول أى تمويل أو منح من جهات خارجية دون الرجوع للمديرية والوزارة.

وبخصوص الشكاوى المقدمة من العمالة المؤقتة بالمستشفيات لتعينهم، قال إنه تم موافقة التنظيم والإدارة على تثبيت العمال بالمستشفيات الذين مضى على عقودهم مدة 3 سنوات، وتم مخاطبته بشكل رسمى وإدراج أسماء العمال فى الكشوف،

> وقال إنه قام بغلق قسم العناية المركزة بمستشفى الإبراهيمية، لأنها ليست مؤهلة للدرجة الكافية، وسوف يتم تأهيلها للعمل بها مرة أخرى.

كما شدد على ضرورة الدور الرقابى للمديرية فى متابعة عمل المستشفيات الخاصة، وعلى ضرورة توفير الحماية الأمنية للأطباء والتمريض أثناء العمل من خلال التعاقد مع شركات أمن متخصصة.

وكانت وزيرة الصحة، الدكتور مها الرباط قد قررت الأسبوع الماضى إنهاء ندب الدكتور إبراهيم هنداوى وكيل وزارة الصحة، وتكليف الدكتور محمد سرحان للقيام بأعمال وكيل وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سرحان، من مواليد مدينة الزقازيق وتخرج من كلية الطب قسم باطنه ولديه 4 أبناء جميعهم يعملون فى مجال الطب، وبدأ حياته بالعمل طبيبا بالواجدات الصحية بالقرى، ثم تدرج من فى الوظائف حتى تولى إدارة المستشفى التكاملى بقرية بنى عامر، وحصل على المركز الأول على مستوى الشرقية من حيث تقديم الخدمة الطبية للمرضى علم 1999 ثم رئيس قسم المستشفيات بالمدير ثم وكيل لمدية الصحة ب6 أكتوبر ومدية الصحة بالبحر الأحمر، ثم عاد للشرقية رئيسا لقسم الطب العلاجى.