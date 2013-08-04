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محافظ البحر الأحمر يقرر تقسيم الأراضي المستحقة للشباب على دفعات

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محافظ البحر الأحمر يقرر تقسيم الأراضي المستحقة للشباب على دفعات محافظ البحر الأحمر يقرر تقسيم الأراضي المستحقة للشباب على دفعات

كتب : صلاح عبدالله الأحد 04-08-2013 02:53

تم عرض ملف أراضي الشباب، خلال اجتماع اللواء طارق مهدي محافظ البحر الأحمر باللجنة الشعبية ورئيس مدينة الغردقة، وظهرت الجدية في تسليم أراضى الشباب بمدينة الغردقة، وبعد مناقشة الأمر مع المحافظ؛ أصدر تعليماته بأنه يتم تقسيم إجمالي الأراضي المستحقة للشباب إلى دفعات لا تقل عن 500 قطعة في الدفعة الواحدة، ويتم تسليمها إلى المستحقين تباعا على أن تبدأ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتجهيز 500 قطعة والإعلان عنها قبل عيد الفطر، وأن يتم استكمال إجراءات التوريد والتعاقد بعد عطلة العيد. بعد الانتهاء من التعاقد يتم تجهيز 500 قطعة جديدة وهكذا حتى الانتهاء من إجمالي الأراضي، وأكد أنه بعد 10 إلى 15 يوما سيتم تسليم عدد 500 قطعة أرض للتوريد والتعاقد عليها حتى انتهاء القطع المستحقة وهي 7500 قطعة أرض كمرحلة أولى.

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