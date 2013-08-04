حفل إفطار لـ 2000 طفل يتيم اليوم بكفر الشيخ بحضور عابدين

أكد محمد عبد الرحمن السيد مدير جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بكفر الشيخ، أن الجمعية ستقيم اليوم، الأحد، بالاشتراك مع جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية حفل الإفطار الجماعى التاسع على التوالى ل 2000 طفل يتيم على مستوى محافظة كفر الشيخ بحمام سباحة استاد كفر الشيخ الرياضى.

وأضاف السيد أن المهندس أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، سيحضران حفل الإفطار.

وأشار مدير الجمعية أن الجمعية للأيتام، تصرف مساعدات مالية وعينية لكل أسرة يتيم عبارة عن مواد غذائية وملابس وأطعمة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بكفالة 1800 حالة كفالة شهرية للأطفال الأيتام، كما تكفل جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية 1200 طفل يتيم بكفالة شهرية تقدر بنحو200 جنية لكل طفل.