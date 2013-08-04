بالصور..بدء حملة تمرد كفر الشيخ بنقابة المهندسين

أكد المهندس وائل العشرى، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بكفر الشيخ، والمنسق العام لحملة تمرد المهندسين بكفر الشيخ، أن تيار الاستقلال بنقابة المهندسين بكفر الشيخ يعلن عن بدء حملة تمرد، لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين، ومجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية، وذلك بالتعاون مع حزب الدستور بكفر الشيخ .

وأضاف العشرى، أن استمارة تمرد تم طبع عدد كبير منها، ويتم توزيعها على أعضاء النقابة للتوقيع عليها، وأن موعدنا يوم 24أغسطس الحالى، الساعة الثانية عشرة ظهراً، بالنقابة العامة للمهندسين 30شارع رمسيس.

وأشار أن استمارة تمرد، تحتوى على الأسباب التى نطالب على أساسها سحب الثقة من المجلس بالكامل، ومنها عدم الوفاء بالوعود والبرامج الانتخابية، وكذلك تجاهل مطالب المهندسين العادلة والمشروعة، وعدم الشفافية فى الأمور المالية والمهنية والإدارية.

وأضاف من بين الأسباب، تسييس النقابة وإقحامها فى المعترك السياسى، والذى تسبب فى انقسام المهندسين بالترويج والتبنى الدائم لوجهة النظر الحزبية فى كافة القضايا الوطنية والمهنية.

وأشار العشرى منذ استلام النقابة، كان لنا أمال وطموحات ومنها حماية النقابة للمهندسين من الإهانة والمهانة داخلياً وخارجياً، والاستثمار الأمثل لأصول النقابة لتنمية الموارد بما يكفل خدمة مصالح المهندسين ومطالبهم، وضرورة تفعيل دور النقابة الوطنى باعتبارها الاستشارى الأول للدولة فى المشاريع القومية، والإهتمام بقضايا ومشاكل الوطن فى مجال تخصصنا ووضع الحلول لها.