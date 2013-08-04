مظاهرات حاشدة فى تونس دعما للحكومة التونسية

تظاهر عشرات الآلاف من التونسيين فى إظهار للقوة للحكومة التى يقودها الإسلاميون أمس السبت فى إحدى أكبر مظاهرات تشهدها تونس منذ ثورة 2011.

وتجمع أنصار حزب النهضة الحاكم فى ميدان القصبة المجاور لمكتب رئيس الوزراء فى العاصمة تونس وهم يهتفون"لا للانقلابات نعم للانتخابات".

ودعا حزب النهضة الإسلامى المعتدل أنصار الحكومة للانضمام للحشد للتصدى للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوع والتى تدعو لاستقالة الحكومة.

وقالت سعاد نصرى 40 عاما والتى ربطت علم تونس حول رأسها "نؤيد شرعية الحكومة لأننا نحرص على تونس وعلى الديمقراطية وليس على النهضة "لست من أنصار النهضة ولكنى أريد نجاح ديمقراطيتنا".

وشهد ميدان القصبة تجمعات رئيسية فى الأيام التى أعقبت إسقاط الرئيس زين العابدين بن على فى 2011 مع مطالبة المظاهرات بتشكيل مجلس تأسيسى انتقالى لوضع دستور جديد للبلاد وهو احد الهيئات التى تطالب المعارضة الآن بحلها.

ودعا رئيس الوزراء التونسى على العريض فى وقت سابق اليوم إلى التحلى بالهدوء اليوم السبت مع اعتزام جماعات مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة تنظيم مظاهرات حاشدة هذا الأسبوع.

وتشهد تونس زيادة فى الهجمات التى يشنها متشددون إسلاميون فى وقت تحاول فيه المعارضة العلمانية الإطاحة بالحكومة التى يرأسها حزب النهضة الإسلامى المعتدل.