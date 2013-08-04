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الإمارات تدين بشدة "التفجير الإرهابى" بالبحرين

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الإمارات تدين بشدة "التفجير الإرهابى" بالبحرين الإمارات تدين بشدة "التفجير الإرهابى" بالبحرين

أدانت الإمارات بشدة تفجير السيارة المفخخة فى منطقة البديع بمملكة البحرين، وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى مساء أمس السبت إن "دولة الإمارات تدين هذا العمل الإرهابى والإجرامى الذى يستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة"، مؤكدا "تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء فى المملكة قيادة وحكومة وشعبا".

وأضاف فى بيان أن "أمن واستقرار مملكة البحرين هو من أمن واستقرار دولة الإمارات، وأن دولة الإمارات تقف إلى جانب الأخوة فى المملكة فى كافة الإجراءات التى تتخذها ضد هذه الأعمال الإرهابية" .

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد ذكرت فى وقت سابق أمس السبت، أن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من منطقة ترفيهية فى منطقة البدية غربى العاصمة المنامة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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