بالصوت - صلاح ينفي تصريحات الحذاء والحكم الإسرائيلي

نفى محمد صلاح نجم بازل أي تصريحات نُشرت على لسانه بخصوص واقعة تغيير الحذاء قبل مواجهة مكابي تل أبيب في سويسرا الثلاثاء الماضي.

القصة تعود إلى مواجهة مكابي تل أبيب في ذهاب الدور الثالث التمهيدي بدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها بازل 1-0، حيث ذكرت صحف سويسرية أن صلاح تعمد تغيير حذاءه قبل المباراة لتجنب مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي.

وزعم أحد المواقع الإلكترونية حصوله على تصريحات من صلاح يفسر فيها تعمده التهرب من مصافحة لاعبي مكابي، واستشهد بواقعة مماثلة تجنب فيها مصافحة حكم إسرائيلي الموسم الماضي.

وقال صلاح لـFilGoal.com يوم السبت: "لم أصرح لأي وسيلة إعلامية عقب مواجهة مكابي تل أبيب عن واقعة تغيير الحذاء كما نشر أحد المواقع".

وتابع "كما لم أصرح لهذا الموقع عن أي واقعة تخص حكما إسرائيليا رفضت مصافحته".

وواصل النجم الدولي متما "أركز في تدريبات فريقي في الفترة السابقة وأحرص أن أخص مواقع معينة بتصريحاتي ليس من ضمنها هذا الموقع".

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