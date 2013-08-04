مجهولون يغلقون مكتب الخطوط الجوية القطرية فى مطار طرابلس

أغلقت مجموعة من الأشخاص المجهولين، السبت، مكتب الخطوط الجوية القطرية فى مطار طرابلس الدولى، مؤكدة أنها لن تسمح بعد اليوم لطائرات قطر بالهبوط فى المطار، كما أكد لوكالة فرانس برس مصدر فى المطار.

وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن المجموعة أعلنت أيضاً أنها تعتزم كذلك إغلاق مكتب الحجوزات التابع للخطوط الجوية القطرية والكائن فى برج تجارى فى وسط العاصمة.

من جانبها، استنكرت وزارة الداخلية الليبية واقعة إغلاق مكتب الخطوط الجوية القطرية فى مطار طرابلس، مؤكدة أن من أقدم على هذا "العمل المشين" هم أشخاص "لا يمثلون إلا أنفسهم".