السيسي يلتقي بعض ممثلي التيارات الإسلامية لبحث الأزمة الحالية

التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببعض ممثلي التيارات الدينية الإسلامية، حيث أكد على أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هم المسؤولون عن مهام إدارة شئون الدولة وأن القوات المسلحة تقدر جميع الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف والتي تؤدى إلى فض الاعتصامات بالطرق السلمية .

فيما أكد السيسي على أن الفرص متاحة لحل الأزمة سلميًا شريطة التزام كافة الأطراف بنبذ العنف وعدم تعطيل مرافق الدولة أو تخريب المنشآت العامة أو التأثير على مصالح المواطنين ودون الرجوع إلى الوراء والالتزام بخارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو .