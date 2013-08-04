أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حزب الكرامة: انشقاق أحد أعضائنا شائعة أطلقتها منصة “رابعة”

  • 8
Google+ Print
حزب الكرامة: انشقاق أحد أعضائنا شائعة أطلقتها منصة “رابعة” حزب الكرامة: انشقاق أحد أعضائنا شائعة أطلقتها منصة “رابعة”

أشار حزب الكرامة في بيان له إلى أن منصة رابعة العدوية على ما يبدو أنها قد أفلست سياسيا وتحاول استغلال الإشاعات لتجبر المغيبين الذين تحتجزهم في رابعة العدوية بالاستمرار والاعتصام من خلال إذاعة إشاعات بانشقاق عضو من أعضاء الكرامة وهو كذب اعتاد عليه تجار الدين من أجل مصالحهم الشخصية .

وقال الحزب في بيانه “فلتعلم جماعة المعزول أن أمين حزب الكرامة بأسوان أحمد الطيب لا علم له بكل أكاذيب وإشاعات قيادات جماعة الإخوان في رابعة ونؤكد أن حزبنا متماسك بقوة إيمان أعضاء الحزب المناهضة لمشروع سرقة الثورة الهيمنة على وهو المشروع الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي الذي يساندها ضد الشرعية الشعبية التي أعلنها الشعب المصري في 30 يونيو” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط