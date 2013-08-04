بالصور: فنانة سوريّة تغازل الجيش السوري وتصوّر أغنيتها بالبدلة العسكريّة

ارتأت الفنانة السورية ليزا ميخائيل مغازلة الجيش السوريّ، فقامت بارتداء البدلة العسكريّة وتصوير أغنية "هالبدلة شو بتلبقلك"، واصفة الأغنية التي صوّرتها بمناسبة عيد الجيش العربيّ السوريّ الذي يصادف الأول من شهر آب بـ"الوطنيّة".

ومثّلت ميخائيل خلال أغنية "هالبدلة شو بتلبقلك" دور البطولة في الفيديو كليب، حيث تكون "حبيبة البطل" الذي يكون جنديّاً في الجيش، فتنتظره دائماً، وتكون معه في لحظات الدفاع عن الوطن، وتستقبله أيضاً ببدلتها العسكريّة، كنوع من التضامن والشعور بالمسؤوليّة الوطنيّة، وتغنّي له دائماً "أنا جنبك دائما رح ضلّ".

وقالت الفنّانة السورية في تصريح صحافي إنّ "هذه الأغنية هي أقلّ ما نقدّمه كتعبير عن حبّنا لجيشنا العربيّ السوريّ الذي يسهر ويقاتل لنعيش ويعيش الوطن بأمان. فعلى الجميع أن يقف يداً بيد مع حماة الديار لتبقى سوريانا جميلة قوية بكلّ أبنائها كما عهدناها، فالوطن أغلى ما في الوجود ويجب أن نتكاتف معاً لحمايته".

يُذكر أنّ أغنية "هالبدلة شو بتلبقلك "هي من غناء فاتن مصطفى، ومن ألحان غياث النقري، ومن إخراج المهند كلثوم.