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إليسا في المستشفى والسبب مجهول

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إليسا في المستشفى والسبب مجهول إليسا في المستشفى والسبب مجهول

في تغريدة مفاجئة لها على صفحتها الخاصة على موقع تويتر ، أعلنت الفنانة إليسا انها متواجدة في المستشفى وتخضع لبعض الفحوصات.
إليسا التي لم توضح سبب دخولها الى المستشفى أكدت أنها ستغادره غداً وقد جاء في التغريدة "اشكركم جميعاً واشكر كل من اطمأن علي ان بخير واشكر الله ساغادر غداً المستشفى وكل شيء سيعود الى طبيعته. احبكم جميعاً".
اسرة موقع "سيدتي نت" تتمنى الشفاء العاجل للفنانة إليسا.

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