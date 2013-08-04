الزمالك بـ ' نصف فريق ' يواجه أحراش ليوبار

يواجه الزمالك تحديات بالجملة عندما يحل ضيفا على ليوبار في الكونجو عصر الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ليوبار الزمالك في الرابعة والنصف عصر الأحد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

غيابات فنية

ويعاني الزمالك من غيابات بالجملة حيث سافر الفريق بقائمة تضم 17 لاعبا فقط في ظل النقص الكبير في صفوف الفريق.

فالثنائي صلاح سليمان ونور السيد يغيبان عن اللقاء بسبب الإيقاف للحصول على إنذاريين، كما افتقد الفريق لمجهودات محترفيه عبد الله سيسيه وأليكسس موندومو بعدما فسخا تعاقدهما مع الفريق.

وأضيف إلى هذه الغيابات عدم سفر عبد الواحد السيد قائد الفريق وحارسه الأساسي بسبب أزمة مع رئيس النادي، بينما خرج أحمد حسن أيضا من القائمة بدون أسباب واضحة.

واكتملت الغيابات بحرمان أحمد توفيق لاعب وسط الفريق من السفر في المطار بسبب عدم إنهاء أوراق الخدمة العسكرية.

وهو ما دفع حلمي طولان المدير الفني للفريق للتصريح "هذه هي أصعب رحلة في مشواري الكروي، كل الظروف تعاندنا".

الأحراش

في ظل الغيابات الكبيرة واجه الزمالك أيضا صعوبات إضافية في رحلته للكونجو برازفيل حيث تعرض الفريق لمعاملة واستقبال سئ.

بعثة الزمالك تقدمت بشكوى رسمية للكاف على الصعوبات حيث فوجئت بفندق متواضع لإقامة الفريق تم تغييره إلا أن الفندق الجديد أيضا ليس على أفضل حال فالكهرباء تنقطع فيه بشكل مستمر.

كما شكى الزمالك من سوء أرضية ملعب المباراة بعدما خاض المران الأساسي عليه يوم السبت.

تفاؤل

وفي ظل الظروف الصعبة مازال يمتلك الزمالك بعض أسباب التفاؤل والتي تعود إلى مشاركة محمود جنش حارس المرمى كأساسيا في المباراة.

المصادفة تشير إلى أن جنش حرس مرمى الزمالك مرة وحيدة إفريقيا وكانت في الموسم الماضي أمام الفتح الرباطي المغربي بطل كأس الكونفدرالية وعاد الفريق الأبيض من الرباط بفوز 2-0.

ويواجه الزمالك ليوبار – بطل الكونفدرالية أيضا – هذا الموسم في حراسة جنش وهو ما يدفع الفريق الأبيض للتفاؤل من أجل تحقيق نفس الانتصار.