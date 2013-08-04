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الزمالك يشكو ليوبار للكاف بسبب ' انقطاع الكهرباء '

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الزمالك يشكو ليوبار للكاف بسبب ' انقطاع الكهرباء ' الزمالك يشكو ليوبار للكاف بسبب ' انقطاع الكهرباء '

تقدم الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي ليوبار الكونغولي بسبب سوء المعاملة التي يعاني منها الفريق.

ويلتقي الزمالك مع ليوبار في الرابعة والنصف عصر الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك أن بعثة الفريق الأبيض تقدمت باحتجاج رسمي للكاف خلال الاجتماع الفني الذي أقيم السبت.

وأشار الموقع إلى أن فندق الإقامة متواضع للغاية كما أن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر طوال تواجد البعثة.

كما أبدى الزمالك استياءه من سوء أرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

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