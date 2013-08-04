مصرع وإصابة 9 فى انفجار قرب مسجد ببغداد عقب صلاة التراويح

لقى مدنى مصرعه وأصيب ثمانية آخرون فى انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد شرقى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مصدر أمنى، أن عبوة ناسفة متروكة فى حاوية للقمامة قرب مسجد السامرائى بمنطقة بغداد الجديدة شرقى بغداد، انفجرت عند خروج المصلين من صلاة التراويح، مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتصاعدت وتيرة أعمال العنف فى العراق خلال الأشهر الماضية حيث شهدت البلاد مؤخراً تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، إضافة إلى عمليات اغتيال، عادة لا تعلن جهة مسئوليتها عنها، فيما تشير السلطات بأصابع الاتهام إلى عناصر "إرهابية" مسلحة، وفى مقدمتها تنظيم القاعدة.