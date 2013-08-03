«التجمع السلفي»: العفو الأميري عزز قيمة التسامح

في حين أشاد التجمع الإسلامي السلفي بكلمة سمو الأمير وما تضمنته من تأكيد على تعزيز النظام الدستوري دعا الاطراف والتيارات السياسية إلى مقابلة هذه البادرة الكريمة بمثلها بتغليب المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على ثوابتنا الوطنية من خلال الحوار البناء وحرية التعبير في اطار من المسؤولية بعيدا عن التجريح أو الطعن في النيات.

>وأصدر التجمع بيانا امس بمناسبة العفو الاميري السامي ثمن فيه تأكيد كلمة سمو الأمير بمناسبة العشر الاواخر على تعزيز النظام الدستوري من خلال ما شهدته الكويت من انتخابات واختيار لممثلي الشعب بأجواء من الأمن والحرية والشفافية، متقدما بجزيل الشكر لسمو الامير على تعزيز قيمة التسامح في الاسلام بأن اصدر عفوا اميريا على «كل من صدرت بحقهم احكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا».

>ولفت إلى أن «هذه الكلمة الغالية وهذا العفو الأبوي الكريم وهذا الحق الاصيل لسمو الأمير، ليدعونا جميعا الى بداية مرحلة جديدة من التسامح السياسي، والمصالحة الوطنية ودفع عجلة التنمية والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، داعيا الاطراف والتيارات السياسية إلى مقابلة هذه البادرة الكريمة بمثلها بتغليب المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على ثوابتنا الوطنية من خلال الحوار الهادئ البناء وحرية التعبير في اطار من المسؤولية بعيدا عن التجريح أو الاتهام أو الطعن في النيات أو الممارسات المخالفة للدستور والنهج الذي ارتضاه الشعب الكويتي عبر السنوات.

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