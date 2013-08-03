المهري: لا يجوز إخراج زكاة الفطر خارج الكويت

قال وكيل المرجعيات الدينية في الكويت محمد باقر المهري، ان زكاة الفطر واجبة باجماع المسلمين وان الله سبحانه وتعالى بدأ بها قبل الصلاة وقال «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» سورة الأعلى الآيتان 14 و15 وقد فسر الزكاة في أخبار أئمة اهل البيت عليهم السلام بزكاة الفطر ويظهر من صحيحه هشام عن الامام المعصوم عليه السلام نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطر.

>وذكر المهري في بيان أمس ان الزكاة تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه وإعطاء الفطر من تمام الصوم كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الفطر فلا صوم له كما لا صلاة لمن يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته.

>وزاد «تجب زكاة الفطر عن الصائم وعن كل من يعوله من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والارحام وغيرهم فيجب علينا ان ندفع زكاة الخادمة والسائق اللذين نعيلهما ولو كانا كافرين والضابط في جنس الفطرة القوت الغالب لغاب الناس والقوت الغالب للشعب الكويتي هو الأرز (العيش) وقيمة الكيلو غرام من العيش المتوسط هي نصف الدينار فثلاثة كيلو غرامات التي تساوي الصاع الشرعي قيمتها دينار ونصف الدينار».

>واضاف «يجوز دفع الفطر في شهر رمضان بعنوان زكاة الفطر ولا يجوز اخراج الفطر من الكويت الى خارجها، قال الامام المعصوم في صحيحه علي بن بلال: «تقسم الفطر على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى»، وفي موثقة الفضيل قال عليه السلام: «ولا تنقل من ارض إلى أرض»، وفي بعض الروايات ان فقراء البلد اولى فتعطى زكاة الفطر للاخوة والاخوات من فئة البدون لانهم فقراء وظروف حياتهم المعيشية صعبة جدا».

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