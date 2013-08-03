البدر لـ«الراي»: نبحث عن أراضٍ لتوزيعها لمربي الحلال

| كتب ناصر الفرحان |

> كشف رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر لـ «الراي» عن «اجتماع سيعقد مع وزارة النفط والهيئة العامة للاسكان وبلدية الكويت بشأن تحديد اراضٍ للهيئة لتوزيعها لمربي الاغنام والابل والابقار والخيول، ولسد النقص في الاراضي المخصصة للهيئة في هذا المجال».> وأوضح البدر ان الاراضي التي ستخصص «ستكون في حدود منطقة كبد، لقربها من الخدمات والجهاز الرقابي للهيئة»، مشيراً الى ان هذه الارض «سيتم توزيعها بطريقة (انتفاع عام) وليس تمليكا، وبالتالي تستطيع الدولة سحبها في أي وقت تريد ولدى حاجتها اليها لاستغلالها في نشاط آخر، وهو الأمر الموضح في العقد الموقع بين الهيئة والمنتفع الذي ليس له حق المطالبة بأي تعويض».> من جانب آخر، أصدر البدر قراراً بتعيين المهندس فيصل سعود الحساوي في منصب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية الذي كان شاغرا بتقاعد الدكتور حيدر مراد.