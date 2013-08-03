بيت الزكاة: سددنا 23 مليون دينار من تبرع سالم العلي

قال بيت الزكاة ان قيمة التبرعات المسددة من تبرع سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني لمشروعي المدينين الصادر بحقهم ضبط واحضار وحالات زواج الكويتي من كويتية قبل تاريخ 25 يوليو 2012 بلغت نحو 23 مليون دينار.

>وقال عضو مجلس ادارة بيت الزكاة رئيس لجنة تنفيذ مشروع التبرع محمد المخيزيم ان البيت كثف جهوده خلال رمضان المبارك لسداد مديونيات المشمولين بالتبرع بتوجيهات من سموه بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد ولادخال البهجة والفرحة الى نفوسهم.

>واضاف انه في ما يتعلق بالمشروع الاول لمن صدر بحقهم ضبط واحضار قبل تاريخ 25 يوليو 2012 فقد بلغ اجمالي من تم السداد لهم حتى الآن 7027 مدينا بمبلغ اجمالي يقدر بنحو تسعة ملايين دينار فيما بلغ مجموع قضاياهم 9817 قضية وذلك لشرائح المديونيات حتى 3880 دينارا.

>وفي ما يتعلق بمشروع زواج الكويتي من مواطنة كويتية للمرة الأولى بعد تاريخ 25 يوليو 2012 اشار الى ان البيت واصل الاعداد والتجهيز لصرف الدفعات المستحقة للمتزوجين وتم الانتهاء من صرف 19 دفعة شملت 2357 متزوجا خلال الفترة من 26 يوليو حتى 19 نوفمبر الماضي بواقع 6000 دينار لكل منهم باجمالي نحو 14 مليون دينار. وثمن المخيزيم جهود الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وبنك التسليف والادخار في التعاون والتنسيق مع بيت الزكاة لانجاز مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي وتقديمهم كل السبل لانجاح هذا المشروع وتنفيذه وفق الآليات والبرامج والضوابط المعتمدة.

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