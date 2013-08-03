بالصور| الإفراج عن الناشطة التونسية "أمينة السبوعي" عضوة منظمة "فيمن" العالمية

كتب : أ ف ب منذ 4 دقائق

أفرج القضاء التونسي الخميس بشكل مؤقت عن أمينة السبوعي (18 عاما) الناشطة التونسية في منظمة "فيمن" النسائية العالمية للمحتجات عاريات الصدور، الموقوفة منذ منتصف مايو الماضي، في انتظار محاكمتها في حالة سراح بتهمة "هتك حرمة قبر".

وقال المحامي صهيب البحري لفرانس برس ان امينة "غادرت سجن المسعدين في ولاية سوسة بعدما اقرت محكمة الاستئناف بسوسة الافراج عنها بشكل مؤقت في انتظار محاكمتها في حالة سراح بتهمة انتهاك حرمة قبر بموجب الفصل 167 من القانون الجنائي التونسي".

ويعاقب هذا الفصل "كل من يهتك حرمة قبر" بالسجن عامين نافذين.

وأضاف المحامي ان المحكمة "اسقطت تهمتي التجاهر بما ينافي الحياء وتكوين وفاق من أجل الاعتداء على الاملاك والاشخاص اللتين تم توجيههما في وقت سابق الى امينة".

ونشرت لجنة الدفاع عن امينة السبوعي صورة للفتاة وهي ترسم بيدها شارة النصر فور خروجها من سجن المسعدين.

واعربت أم امينة التي اتهمتها ابنتها باحتجازها بعد نشر صور لها عارية الصدر، عن ابتهاجها. وقالت "انا سعيدة، أخيرا سأتمكن من احتضان ابنتي، ان القضاء أثبت أنه مستقل".

وفي 19 مايو 2013 اعتقلت الشرطة امينة السبوعي بعدما كتبت عبارة "فيمن" على جدار مقبرة تقع في مركز ولاية القيروان، احتجاجا على تجمع كانت جماعة "انصار الشريعة" السلفية الجهادية الموالية لتنظيم القاعدة تعتزم اقامته خلال اليوم نفسه في مدينة القيروان قبل ان تحظره وزارة الداخلية لعدم حصوله على ترخيص.

وضبطت الشرطة مع امينة قارورة غاز مشل للحكرة ساعة اعتقالها.

وفي 29 مايو الماضي صدر حكم بتغريم امينة 300 دينار لحيازة عبوة غاز مشل للحركة بدون ترخيص قانوني.

وخلال اليوم نفسه 29 مايو اعتقلت الشرطة في العاصمة تونس 3 ناشطات اوروبيات في منظمة فيمن بعدما تظاهرن عاريات الصدور امام محكمة تونس الابتدائية للمطالبة بالافراج عن امينة، في سابقة في العالم العربي.

وفي 29 يوليو اسقط القضاء عن امينة تهمة إهانة وسب 4 حارسات في سجن المسعدين.

وفي مارس 2013 صدمت أمينة الرأي العام في تونس التي يدين شعبها بالاسلام عندما نشرت على الانترنت صورا ظهرت فيها عارية الصدر.

وكتبت الفتاة يومها على جسمها عبارة "جسدي ملكي وليس مصدر شرف أحد".

ونهاية ابريل هربت امينة من منزل والديها اللذين اتهمتهما باحتجازها.

وتقول والدة امينة ان ابنتها مصابة بمرض نفسي وتتلقى العلاج منذ سنوات.

وتأسست منظمة فيمن سنة 2008 في اوكرانيا ومقرها الحالي العاصمة الفرنسية باريس.

وتناهض المنظمة التمييز القائم على أساس الجنس والبغاء والدين والتمييز ضد مثليي الجنس.

واكتسبت "فيمن" شهرة عالمية منذ ان ابتدعت ناشطاتها طريقة الاحتجاج عاريات الصدور في شوارع واماكن عامة.