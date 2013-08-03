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أنصار الرئيس المعزول ينظمون وقفة احتجاجية بميدان الثقافة فى سوهاج

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أنصار الرئيس المعزول ينظمون وقفة احتجاجية بميدان الثقافة فى سوهاج أنصار الرئيس المعزول ينظمون وقفة احتجاجية بميدان الثقافة فى سوهاج

نظم التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وحزب الحرية والعدالة والقوى الإسلامية، وقفة احتجاجية، منذ قليل، بميدان الثقافة بسوهاج، وذلك لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى حاملين بعض اللافتات المؤيدة له ومنددين بعزله.

وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسى، كما قاموا برفع صوره فيما قام عدد آخر برفع أعلام ، وطالبوا بعودة ما أسموه الشرعية.

وشارك فى الوقفة الاحتجاجية حزب "الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والوسط، والفضيلة، والراية، والشعب الجديد، والوطن، والنور، والأصالة"، وعدد من الأهالى من جميع مراكز المحافظة.
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