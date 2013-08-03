الطلاب الاشتراكيون بالإسكندرية يستنكرون تجاهل عميد "هندسة" لمطالبهم

أصدر الطلاب الاشتراكيون الثوريون بجامعة الإسكندرية بياناً اليوم استنكروا فيه تجاهل عميد الكلية الجديد لمطالبهم ومحاولة إرضاء أعضاء هيئة التدريس فقط.

وقال البيان، إنه وبعد 8 أيام من المظاهرات ويومين من الاعتصام الجزئى أمام مكاتب العميد ووكلاءه و34 يوم من الاعتصام الكلى داخل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية للمطالبة بإعلان ميزانية الكلية للطلاب ومراقبتهم عليها لتوجيهها لخدمة الطالب، وتفعيل المجانية، وإعادة تصحيح ورقه الإجابة وعدم الاكتفاء برصد الدرجات فقط، والاستجابة لمطالب العمال داخل الكلية، وتعديل قانون تنظيم الجامعات وحق الطلبة فى انتخاب عمداءهم، وغيرها من الحقوق التى سلبتها الإدارة، تم تعيين خالد الحجلة عميداً للكلية بعد انتخابات لا تمثل الطلبة أو العمال فى الجامعة وهذا بعد رفع الطلبة لمطلب إقالة العميد السابق ووكلاءه الذى كان "الحجلة" واحد منهم.

وقال الطلاب فى بيانهم " فى السابق رفعنا جميع المطالب إلى عميد هندسة الإخوانى ولم ينفذ أى شيء، وكان مثل العميد السابق التابع لنظام مبارك، كلاهما أوجه لإدارة الفساد داخل أسوار الجامعة فلا يسعى أحد تلك الوجوه لمصلحه الطلاب والعمال، ويعملون لإرضاء الطبقة الحاكمة التى تستخدم الشرطة والجيش لقمع الحركات العمالية والطلابية.

وأكد الطلاب ان على العميد أن يتعظ وينفذ مطالب الطلبة التى أقرتها "جبهة اعتصام هندسة" فى صوره 14 مطلب (المذكور بعض منهم أعلاه)، وأن يتراجع عن تهديده للطلبة فى برنامجه الانتخابى الذى وجهه فقط لأعضاء هيئة التدريس تحت شعار "الحسم وعدم التهاون أو التفريط فيما يخص القيم الأكاديمية" مشيراً إلى الطلبة المعترضين على أداء الإدارة وفسادها.

وسرعان بعد أن أنتخب حجله لمنصب العميد من قبل أعضاء هيئة التدريس فقط تم تحويل الطالب محمود أبو حديد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إلى التحقيق بتهمه "تخريب المنشآت فى الكلية وتحريض الطلاب على أعمال عنف"!، وتتواصل التحقيقات ضد طلبة الجبهة، بل وطالت طلبة من خارج الكلية لتضامنهم مع نضال طلبة هندسة الإسكندرية، ويتضح الآن جلياً بأن لا فرق بين عميد "حزب وطنى" وعميد "إخوان" وعميد "مع النظام اياً كان".. كلهم ضد مصلحة الطلاب والعمال. هم جالسين فى مكاتبهم المكيفة متجاهلين مطالب مشروعة يرفعها الطلاب والعمال، اكتسبت مشروعيتها بدماء من سقطوا خلال ثلاث أعوام من الثورة المصرية.

وطالب الطلاب فى بيانهم، جبهة اعتصام هندسة هم الآخرين أن يعيدوا تنظيم صفوفهم مرة أخرى لمواجهة الفساد فى الكلية، وأن يوجهوا مجهودهم لنشر وتعميم التجربة داخل باقى الكليات، وأن يعلنوا موقفهم من دور طلبة اتحاد الجامعة فى تمثيلهم لرأى الطلاب فى تعديل اللائحة الطلابية وقانون تنظيم الجامعات الذى تم دون الرجوع لرأى الطلبة ودون الاستجابة لمطالبهم مثل مطلب حق الطلبة والعمال فى نسبة تصويتية لاختيار العمداء فى الكليات والجامعات، وكذلك على اتحاد الطلبة فى الكلية أن يدعو الطلبة المتقدمين للكلية للمشاركة فى الوقوف فى وجه فساد الإدارة كما يدعوهم بشكل دائم لمشاركتهم فى النشاط.