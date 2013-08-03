محمد بن راشد يعتمد مساعدات سكنية للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بزيارة مقر برنامج زايد للاسكان في منطقة الرمول بدبي حيث اعتمد سموه خلال الزيارة مساعدات سكنية للمواطنين تصل الى ما يزيد على ملياري درهم وذلك في اطار المساعدات التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للاسكان .

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الانتهاء من دراسة ومراجعة طلبات نحو 500 مواطن للسكن والبت فيها قبل حلول نهاية العام الجاري.

ووجه سموه معالي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس ادارة برنامج زايد للاسكان والمسؤولين في البرنامج باعداد دراسة جدوى لتنفيذ مجمعات سكنية للمواطنين في الامارات بالتعاون والتنسيق مع حكوماتها المحلية ورفع تقرير الى سموه بهذا الخصوص .

وقد استمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي واعضاء مجلس ادارة برنامج زايد للاسكان ومدير البرنامج الى عرض تضمن مسيرة برنامج الشيخ زايد للاسكان وانجازاته منذ تاسيسه العام 2000 بأمرالمغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد والشيخ مكتوم بن راشد طيب الله ثراهما إذ جاء في الشرح الذي تضمنه العرض أن الإنفاق المالي على بناء مساكن للمواطنين في مختلف أرجاء الدولة بلغ حوالي أربعة عشر مليار درهم.

وعقب العرض أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموقع الإلكتروني للبرنامج الذي يوفر خدمة عاجلة للمقاولين والإستشاريين والملاك المتعاملين مع البرنامج ما يوفر الجهد والوقت على العملاء.

ثم تفقد سموه مجسمات المشاريع الإسكانية التي ما زالت قيد التنفيذ في إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة وإستمع سموه من معالي رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان إلى شرح حول تفاصيل هذه المشاريع ومواقعها ومدة تنفيذها وإنجازها من أجل تأمين مساكن بمواصفات هندسية تتماشى وبيئتنا المحلية وتلبي إحتياجات المواطنين والأسر المواطنة ذات العلاقة .

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هذه المشاريع وأشاد بجهود العاملين في البرنامج ومتابعتهم المستمرة للمشاريع السكنية ووجه سموه بضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع وتوفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين أينما تواجدوا على مساحة هذا الوطن الغالي وإعتمد سموه خلال الزيارة مبلغ مليار وسبعمائة مليون درهم لإصحاب المنح السكنية من ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى مبلغ 390 مليون درهم وهي عبارة عن طلبات قروض للمواطنين وإنشاء مساكن لنحو 700/سبعمائة أسرة/ مواطنة.

والى ذلك فقد اكد سموه ان برنامج الشيخ زايد للاسكان اثبت كفاءة عالية خلال السنوات الماضية وهو قادر على تنفيذ مسؤولياته على اكمل وجه ويحمل على عاتقه اهم اولويات الحكومة الاتحادية المتمثلة (بملف الاسكان) الذي يشكل مسؤولية وطنية على البرنامج والحكومة من اجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين المحتاجين للسكن خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وقال سموه خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة البرنامج وموظفيه ان مسؤوليتكم تعتبر شرف وامانة عليكم تنفيذها وحملها بكل جد واخلاص دون تاجيل او تعطيل لان السكن حق من حقوق المواطن .

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الزيارة صورة لسموه ممهورة بتواقيع موظفي البرنامج تقديرا وعرفانا لزيارة سموه لمقر البرنامج وتوجيهاته لهم بكل مايعود بالخير على المواطن .