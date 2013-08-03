القحطاني حزين

يشعر ياسر القحطاني نجم هجوم الهلال السعودي، بالحزن الشديد لغيابه عن مباريات فريقه في البطولة الودية المقامة حاليا في مدينة العين الإماراتية.

وأكد القحطاني في تصريحات صحفية، أنه تعاهد هو وزملائه على تحقيق بطولة الدوري السعودي في الموسم الجديد، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا ببذل مجهود عالي من كل الفريق .

ويرى القحطاني أن البداية القوية تسهل طريق صاحبها إلي بطولة الدوري.

وأشار القحطاني إلى أن فريق الهلال كبير ولا يتوقف على لاعب، ولذلك لن يتأثر بغيابه.

وحرص القحطاني على توجيه الشكر لمدربه سامي الجابر، لوقوفه بجانبه طوال فترة الإصابة.