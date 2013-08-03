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بالفيديو .. فدائية صلاح تصنع هدفا في تعادل بازل قبل موقعة إسرائيل

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بالفيديو .. فدائية صلاح تصنع هدفا في تعادل بازل قبل موقعة إسرائيل بالفيديو .. فدائية صلاح تصنع هدفا في تعادل بازل قبل موقعة إسرائيل

صنع الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل هدفا لفريقه في مواجهة الجولة الرابعة أمام مضيفه سانت جالين في مباراة الجولة الرابعة من الدوري السويسري يوم السبت والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشارك صلاح لمدة 71 دقيقة كان التقدم لفريقه، وشكل خطورة مستمرة على مرمى سانت جالين في وجود زميله محمد النني الذي لعب المباراة كاملة.

وجاء هدف بازل في الدقيقة 59 عن طريق تولانت شاكا بصناعة محمد صلاح، وتعادل ديان يانياتوفيتش في الدقيقة 81.

التعادل رفع رصيد بازل للنقطة الثامنة في الوصافة مؤقتا خلف يانج بويز وجراسهوبرز، بينما يحتل سانت جالين المرتبة السادسة بأربع نقاط.

المباراة هي الأخيرة قبل رحلة الإياب للدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وينتظر أن يعلن عن القائمة بشكل رسمي صباح الأثنين في حضور الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

صلاح يصنع الفارق

وضح اعتماد بازل على نجمه محمد صلاح منذ بداية المباراة، استغلالا لمهارته ولكن في الشوط الأول لم تظهر خطورة مطلقا على المرميين.

 

وفي الشوط الثاني بعد ربع ساعة يستلم صلاح كرة على حدود المنطقة بالصدر، ويضع قدمه فيها وسط التحام من دفاع سانت جالين، ووصلت إلى شاكا الذي سدد بيمينه في أقصى الزاوية معلنا تقدم بازل.

وقام مورات ياكين المدير الفني لبازل بسحب صلاح في الدقيقة 72 للحفاظ عليه للمباراة الأهم أمام مكابي تل أبيب في دوري الأبطال، إذ كانت نتيجة الذهاب تقدم بطل سويسرا 1-0.

وعقب خروج صلاح ينجح سانت جالين في تكثيف هجومه وإدراك التعادل من تصويبة على الطائر من خارج منطقة الجزاء عن طريق يانياتوفيتش.

وشهدت المباراة حصول محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 70 بعد إيقافه لهجمة واعدة لأصحاب الأرض.

شاهد صناعة صلاح لهدف بازل

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فيديو اليوم السابع

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