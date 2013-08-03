أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا .. مصر تواجه أوغندا بدلا من مالي

Google+ Print
رسميا .. مصر تواجه أوغندا بدلا من مالي رسميا .. مصر تواجه أوغندا بدلا من مالي

سيواجه المصري نظيره الأوغندي وديا في الـ14 من أغسطس الجاري بدلا من مالي التي سبق وأعلن اتحاد الكرة عنها.

وكان FilGoal.com قد نقل تصريحات للمنتخب الأوغندي يوم الجمعة يؤكد فيها مواجهته لمصر رغم إعلان مصر مواجهة مالي في نفس التوقيت.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي يوم السبت أن الفراعنة سيواجهون أوغندا في الجونة بعد اعتذار مالي.

ويستعد المنتخب المصري للجولة النهائية لتصفيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق فوز كبير على أمل أن يحسن ترتيبه في التصنيف الشهري للفيفا حتى يتجنب الصدام مع فرق كبرى في الجولة النهائية لتصفيات المونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط