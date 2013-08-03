رسميا .. مصر تواجه أوغندا بدلا من مالي

سيواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي وديا في الـ14 من أغسطس الجاري بدلا من مالي التي سبق وأعلن اتحاد الكرة عنها.

وكان FilGoal.com قد نقل تصريحات للمنتخب الأوغندي يوم الجمعة يؤكد فيها مواجهته لمصر رغم إعلان مصر مواجهة مالي في نفس التوقيت.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي يوم السبت أن الفراعنة سيواجهون أوغندا في الجونة بعد اعتذار مالي.

ويستعد المنتخب المصري للجولة النهائية لتصفيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق فوز كبير على أمل أن يحسن ترتيبه في التصنيف الشهري للفيفا حتى يتجنب الصدام مع فرق كبرى في الجولة النهائية لتصفيات المونديال.