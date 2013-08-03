283 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر بالغربية

وكالات: منذ 39 دقيقة 5 ثانية

صرح الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بأن مديرية الأوقاف بالمحافظة جهزت 283 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة ، تضم 3 ساحات رئيسية ، إستاد طنطا وكوبري الرباط بالمحلة وساحة مركز ومدينة قطور ، بجانب 280 ساحة فرعية .

وأضاف يونس أن مديرية الأوقاف قامت بإعداد وتجهيز الفرش ومكبرات الصوت ، والخطباء الأساسيين والاحتياطيين .. داعيا الله أن يكون عيد سعيد على جميع المسلمين وتعود روح المحبة بينهم والبعد عن أي أعمال تقف في طريق الحفاظ على أمن وأمان مصر .

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