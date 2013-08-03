جولة ميدانية لمدير أمن الفيوم

الفيوم- سيد الشورة: منذ 30 دقيقة 3 ثانية

قام اللواء الشافعي حسن - مدير أمن الفيوم الجديد - السبت بجولة عمل للتعرف على الوحدات والأفرع والإدارات التابعة، والاطمئنان على استعداداتها لعيد الفطر المبارك.

تفقد مدير الأمن قسم شرطة الفيوم معسكر قوات الأمن بالعزب، وإدارة الحماية المدنية .

> استعرض المدير خلال زيارته لمعسكر قوات الأمن القوات، وشاهد بيانات عملية؛ للتأكد من حسن استعداد الضباط والأفراد ولياقتهم البدنية والذهنية.

> وفي إدارة الحماية المدنية استمع إلى شرح العميد أحمد محمد إسماعيل مدير الإدارة لإمكانيات الإدارات والأقسام المختلفة في الإطفاء والإنقاذ النهري والبري والمفرقعات وغيرها، وشاهد بيانات عملية لقوات هذه الأفرع والأقسام.