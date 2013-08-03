إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج‎

أُصيب 8 اشخاص بمشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج ، حيث تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة اخميم بنشوب مشاجرة بين طرفين .

وكان الطرف الاول عبدالرحيم سليمان ” عامل ” وانجاله احمد وعادل ومحمد مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وطرف ثاني بسيطة السيد رضوان ” ربة منزل ” و ابراهيم البدري احمد ” سائق ” وانجاله مصطفي ورجاء ” ربة منزل ” مصابين بجروح وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والمشاجرة بسبب خلافات الجوار .

وتم ضبط الطرفان وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .