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إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج‎

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إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج‎ إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج‎

أرشيفية-مشاجرة

أُصيب 8 اشخاص بمشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج ، حيث تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة اخميم بنشوب مشاجرة بين طرفين .

وكان الطرف الاول عبدالرحيم سليمان ” عامل ” وانجاله احمد وعادل ومحمد مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وطرف ثاني بسيطة السيد رضوان ” ربة منزل ” و ابراهيم البدري احمد ” سائق ” وانجاله مصطفي ورجاء ” ربة منزل ” مصابين بجروح وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والمشاجرة بسبب خلافات الجوار .

وتم ضبط الطرفان وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .

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