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أمن المنيا يسيطر علي اشتباكات بين مواطنين بقرية “بني أحمد”

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أمن المنيا يسيطر علي اشتباكات بين مواطنين بقرية “بني أحمد” أمن المنيا يسيطر علي اشتباكات بين مواطنين بقرية “بني أحمد”

أرشيفية- مشاجرة

 

نجحت اجهزة الأمن بالمنيا في السيطره علي مشاجره بين مواطنين  بقرية بني أحمد الشرقيه المتاخمه للطريق الزراعي ” /أسوان ” وتضاربت الأنباء عن أسباب وقوع المشاجره   .

وتلقي اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجده بوقوع أشتباكات بقرية بني أحمد الشرقيه بين مواطنين وتم تراشق الطوب والحجاره بين الطرفين .

وتشير التحريات والمعاينه المبدئيه الي أصابة أحد أطراف المشاجره بطعن نافذ وأضرام النيران بعدداً من المنازل فيما حاصر رجال الشرطه القريه منعًا لتجدد الأشتباكات بعد أن توافد عددا من أهالي القري المجاوره علي القريه، كما أنتقلت سيارات الأسعاف والمطافي وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات حول الواقعه .

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