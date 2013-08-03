سلفا كير يدعو مواطنى جنوب السودان لإعلاء مصلحة الوطن ونبذ القبلية

دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت المواطنين إلى الوحدة وإعلاء مصلحة الوطن ونبذ النعرات القبلية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى تنظمه رئاسة جنوب السودان كل عام للطائفة الإسلامية وبحضور ممثلى وسفراء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى جوبا.

وحذر من تداعيات التمسك بالقبلية على وحدة جنوب السودان، مشيرا إلى أن جنوب السودان دولة وليدة ومترامية الأطراف وفى حاجة لتضافر كافة الجهود لتعزيز الأمن خاصة فى المناطق الحدودية.

وأكد سلفا كير، أن المسلمين فى جنوب السودان لهم مطلق الحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية ولا يوجد ما يمنعهم من إقامة شعائرهم داعيا أبناء الطائفة الإسلامية إلى الإبلاغ الفورى عن أى ممارسات أو مضايقات تعيق إقامتهم للشعائر الدينية الإسلامية، مجددا التزامه باسترداد الممتلكات الإسلامية التى تعرضت لعمليات سلب أو نهب.