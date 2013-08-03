انتشار 900 عنصر من القوات الخاصة لتأمين بنغازى الليبية

انتشر حوالى 900 عنصر من القوات الخاصة الليبية اليوم السبت، فى منافذ ومفترقات مدينة بنغازى شرقى البلاد، كدفعة أولى، لمواجهة الوضع الأمنى المضطرب فى المدينة.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) أن هذا الانتشار يأتى ضمن خطة "المجاهرة بالأمن" فى المدينة التى بدء فى تنفيذها عقب الأحداث الأخيرة والتفجيرات المتتالية لمراكز الشرطة وسلسلة الاغتيالات التى شهدتها بنغازى.

وقال العقيد محمد الحجازى فى تصريح للوكالة، إن الخطة تشمل تأمين شوارع ومداخل ومفترقات الطرق والمؤسسات العامة فى أرجاء المدينة كافة.

وأوضح أن عناصر من القوات الخاصة وأخرى من الاحتياط ستلتحق بهذه القوة خلال اليومين القادمين لدعم عملها.

ودعا الحجازى المواطنين إلى التآزر ودعم عمل القوات الخاصة من أجل استقرار بنغازى واستتباب الأمن فيها.

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