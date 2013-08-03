أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دومينيك قد يكون مفاجأة الأهلي لأورلاندو

Google+ Print
دومينيك قد يكون مفاجأة الأهلي لأورلاندو دومينيك قد يكون مفاجأة الأهلي لأورلاندو

دخل دومينيك دا سيلفا في حسابات محمد يوسف المدير الفني للأهلي للدفع به في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم الأحد.

ونقل مراسل FilGoal.com في الجونة اعتماد يوسف على دومينيك في المران الرئيسي قبل المباراة مما ينبأ بنيته الدفع به خلال اللقاء.

ويستضيف الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس في الرابعة والنصف عصر الأحد على ملعب الجونة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى يوسف لاستغلال سرعة دومينيك في الاختراق من العمق لضرب دفاع أورلاندو.

ولم يشارك دومينيك في لقاء الأهلي الأول في المجموعة أمام الزمالك الذي انتهى بالتعادل 1-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع