دومينيك قد يكون مفاجأة الأهلي لأورلاندو

دخل دومينيك دا سيلفا في حسابات محمد يوسف المدير الفني للأهلي للدفع به في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم الأحد.

ونقل مراسل FilGoal.com في الجونة اعتماد يوسف على دومينيك في المران الرئيسي قبل المباراة مما ينبأ بنيته الدفع به خلال اللقاء.

ويستضيف الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس في الرابعة والنصف عصر الأحد على ملعب الجونة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى يوسف لاستغلال سرعة دومينيك في الاختراق من العمق لضرب دفاع أورلاندو.

ولم يشارك دومينيك في لقاء الأهلي الأول في المجموعة أمام الزمالك الذي انتهى بالتعادل 1-1.