بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادى يكرم حفظة القرآن

قام رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم السبت، بتسليم جوائز الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم، والتى نظمتها اللجنة الرياضية بالجامعة، لأبناء العاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ينشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى حفظ 7 أجزاء، وهم علاء سيد حمزة، وهاجر هشام عبد اللاه، وعمر حسين طه.

وفى حفظ جزءين من القرآن الكريم، ففاز بالمراكز الخمسة الأولى أيمن سيد حمزة وياسمين حمزة ورنا عبد العزيز عبد القادر، وكريم حسين طه، وأحمد محمد ربيع.

وفى مسابقة العاملين، والتى تناولت أسئلة فى السيرة والفقه والعقيدة والتفسير والحديث والمعلومات العامة الدينية، فقد فاز عبد العزيز عبد القادر حسن، بالمركز الأول، وفاطمة أحمد عبد الغنى بالمركز الثانى، وجابر عبد العزيز صاوى بالمركز الثالث، وعمرو فتحى محمد البدرى بالمركز الرابع، ومحمد عبد السميع بدوى بالمركز الخامس.

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