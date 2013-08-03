بمناسبة عيد الفطر.. مكافأة شهرين ونصف للعاملين بمطاحن مصر العليا

أكد الناشط العمالى بركات الضمرانى اليوم، السبت، لـ"اليوم السابع" موافقة مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا برئاسة المهندس ربيع قليعى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب على صرف شهرين ونصف مكافاءة بمناسبة عيد الفطر المبارك والانتهاء من ميزانية العام المالى المنتهى لجميع العاملين البالغ عددهم حوالى 7000 عامل بالشركة يعملون فى قطاعات الشركة بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

من جانبه، قال عبد الرؤف سرور رئيس اللجنة النقابية، إن الشركة تسعى إلى مشاركه العمال فى المناسبات، حيث صرفت الشركة 15 يوما مكافأة للعاملين فى أوائل رمضان ليصل ما تم صرفه للعاملين خلال شهر رمضان المبارك 3 أشهر بمناسبة الشهر الكريم والانتهاء من الميزانية للعام المنصرم فى 30/6 الماضى.