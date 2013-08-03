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بالصور.. إفطار جماعى لـ"الدستور" بالفيوم بحضور والد الشهيد أبو شقرة

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بالصور.. إفطار جماعى لـ"الدستور" بالفيوم بحضور والد الشهيد أبو شقرة بالصور.. إفطار جماعى لـ"الدستور" بالفيوم بحضور والد الشهيد أبو شقرة

نظم حزب الدستور بالفيوم إفطارا جماعيا بنادى محافظة الفيوم، دعا إليه أعضاء الحزب وممثلى القوى السياسية بحضور أحمد الشربينى أمين حزب الدستور بالفيوم، واللواء سيد عبد العزيز أبو شقرة والد الشهيد محمد أبو شقرة الذى استشهد غدراً من الإرهاب فى رفح والدكتور وليد نصر أمين الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأشرف عبد الونيس عن حزب التحاف الشعبى الاشتراكى وعدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة وشباب الثورة.

وقال أعضاء حزب الدستور خلال الإفطار الجماعى للقوى السياسية، إن جميع أعضاء الحزب يؤيدون الشرعية الثورية والجيش المصرى العظيم والشرطة فى حربهما ضد العنف والإرهاب وطالب قيادات الحزب الأعضاء بالمساعدة فى حل مشكلات الأهالى والالتحام بالجماهير بالفيوم.

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