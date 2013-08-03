أمن المنيا يطلق القنابل المسيلة للدموع باشتباكات بين مسلمين وأقباط

قامت الأجهزة الأمنية بالمنيا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق طرفى المشاجرة من مسلمى وأقباط قرية بنى أحمد الشرقية التابعة لمركز المنيا، والتى وقعت عقب صلاة العشاء بسبب لعب الأطفال.

كان مأمور مركز المنيا قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين مسلمى وأقباط قرية بنى أحمد الشرقية، بسبب لعب الأطفال، وأنباء عن ازدياد أعداد المصابين جراء الاشتباكات.

فيما أكد شهود عيان عن رؤية السنة اللهب تخرج من بعض المنازل التى تم إلقاء النار عليها فى محاولة لإشعالها، وأضافوا أن هذه المنازل تجاور الكنيسة الموجودة بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش إلى منطقة الاشتباكات وسيارات الإطفاء والإسعاف.

وفى اتصال هاتفى بعمليات إسعاف، أكدوا وجود مصابين، غير أنه لم تصلهم أى بيانات عنهم حتى الآن.

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> إصابة شخص فى مشاجرة بإحدى قرى المنيا

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