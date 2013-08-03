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"الجلاد": حوار السيسي مع "واشطن بوست" رسالة واضحة للإدارة الأمريكية

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"الجلاد": حوار السيسي مع "واشطن بوست" رسالة واضحة للإدارة الأمريكية "الجلاد": حوار السيسي مع "واشطن بوست" رسالة واضحة للإدارة الأمريكية
"الجيش" لن يرضخ لأمريكا من أجل المعونة لأنه ينفذ أوامر الشعب

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

قال الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، اليوم خرج ولأول مرة مسؤول سياسي لتوجيه رسالة مباشرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما والإدارة هناك، من خلال حوار الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع "واشنطن بوست".

وتابع الجلاد، في برنامج "هنا العاصمة"، على شاشة "سي بي سي"، أنه منذ 30 يونيو لا يوجد سياسي مصري أو مسؤول أو غيره يتحدث بشكل عنيف وحاد للرئيس الأمريكي مثلما ظهر اليوم، مع الفريق السيسي، لأن الصمت لن يقدم شيئا، فكل كلمة في الحوار كانت بها رسالة واضحة ومباشرة.

وأضاف أن الجيش المصري وطني ولن يرضخ أمام الإدارة الأمريكية من أجل المعونة، لأن كل مؤسسات الدولة الآن بما فيها الجيش تنفذ أوامر الشعب المصري الذي خرج في "30 يونيو".

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