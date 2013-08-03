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البرادعي: لن أستقيل بسبب الهجوم عليّ.. والسيسي أخبرني بأنه لن يترشح للرئاسة

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البرادعي: لن أستقيل بسبب الهجوم عليّ.. والسيسي أخبرني بأنه لن يترشح للرئاسة البرادعي: لن أستقيل بسبب الهجوم عليّ.. والسيسي أخبرني بأنه لن يترشح للرئاسة
نائب الرئيس: أواجه اتهامات مكررة من أيام مبارك والمجلس العسكري والإخوان ما يثبت أني "ماشي صح"

كتب : محمد فتحي منذ 1 دقيقة

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس للشؤون الخارجية، إن الفريق أول عبدالفتاح ، نائب رئيس مجلس الوزراء، القائد العام بالقوات المسلحة، وزير الدفاع، على درجة من الوعي بما يجب أن يحدث في خلال هذه المرحلة، وأنه على الرغم من كونه ينتمى للمؤسسة العسكرية، فإنه يدرك طبيعة المرحلة الحالية.

وأشار البرادعي، خلال حواره مع الإعلامي البارز شريف عامر على قناة الحياة، إلى أن السيسي في أكثر من حوار معه، أكد أنه كان يتمنى نجاح مرسي وسماع نصيحة القوات المسلحة التي قدمت له أكثر من مرة لتفادي ما آلت إليه الأمور.

وقال البرادعي إن السيسى أخبره بأنه لن يترشح للرئاسة، مؤكدا أنه يصدقه، وأن السيسي مقتنع بدوره في القوات المسلحة.

البرادعي للإخوان والحزب الوطني: "اتقوا الله في بلدنا"

وعن الهجوم المتزايد عليه في الفترة الأخيرة والأنباء التي ترددت عن استقالته، قال البرادعي إنه لن يستقيل، وأن ضميره مستريح، وأن الأصوات التي تهاجمه معروفة، مؤكدا أنهم يكررون نفس الاتهامات التي واجهها أيام نظام مبارك وفترة حكم المجلس العسكري وفي ظل نظام الإخوان المسلمين وهو ما يثبت أنه "ماشي صح"، على حد وصفه.

وقال البرادعي إنه لن يمل من هجوم الإعلام، ولن يترك منصبه بسبب الاتهامات التي تلاحقه حيث يرى أن ما يحدث من هجوم ضده هو جزء من عملية انتقام، يمارسها نظام استبدادي ضد نظام ثوري.

وشدد البرادعي على أن الثورة لن تعود إلى الحوار، موجها رسالة للإخوان وللحزب الوطني، على حد سواء، بقوله: اتقوا الله في بلدنا.

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