"المهدي" يخاطب الصحة بسرعة إنشاء مستشفى رأس غارب الجديد

كتب : صلاح عبدالله منذ 57 دقيقة

خاطب اللواء طارق المهدي، محافظ البحر الأحمر، وزارة الصحة بسرعة تنفيذ مستشفى رأس غارب الجديد، والذي يعد من أهم المشروعات الخدمية الطبية للمدينة، ومواجهة حوادث الطرق، وقام المحافظ بوضع حجر الأساس للمستشفى الجديد حيث تقام المستشفى على مساحة 45 ألف متر وتشمل المستشفى، ومبنى معهد تمريض لفتيات المدينة ومهبط طيران على مساحة 15 ألف متر للإسعاف الطائر، وسكن للأطباء واستراحات للعاملين والمغتربات، وتصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأصدر المحافظ، قرارًا بصرف 6 ملايين جنيه لتطوير مستشفى رأس غارب المركزي لتطويرها حتى تقوم المستشفى بخدمة أهالي المدينة إلى حين الانتهاء من المستشفى العام الجديدة.

جاء ذالك في زيارة قام بها المحافظ لمدينة رأس غارب قام خلالها بزيارة مستشفى رأس غارب المركزي.