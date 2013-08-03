مدير أمن الفيوم الجديد يدعو الضباط لليقظة والتدريب المستمر

قام اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم الجديد صباح اليوم السبت بأول جولة عمل للتعرف علي الوحدات والأفرع والإدارات التابعة ، والوقوف علي اكتمال استعداداتها لعيد الفطر المبارك والقيام بدورها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد

قال مصدر مسئول إن مدير الأمن قام بتفقد قسم شرطة الفيوم – معسكر قوات الأمن بالعزب – وإدارة الحماية المدنية، استعرض المدير خلال زيارته لمعسكر قوات الأمن القوات ، وشاهد بيانات عملية للتأكد من حسن استعداد الضباط والأفراد ولياقتهم البدنية والذهنية .

وفي إدارة الحماية المدنية استمع إلي شرح العميد أحمد محمد إسماعيل مدير الإدارة لإمكانيات الإدارات والأقسام المختلفة في الإطفاء والإنقاذ النهري والبري والمفرقعات وغيرها ، وشاهد بيانات عملية لقوات هذه الأفرع والأقسام .

وأكد مدير أمن الفيوم الجديد في لقاءاته بالضباط والأفراد علي ضرورة اليقظة الكاملة والتدريب المستمر ومتابعة الحالة العامة بوعي وحسن التعامل مع الجمهور خصوصا للإدارات الجماهيرية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين