غرفة عمليات بـ "بيطرى" البحيرة لاستقبال عيد الفطر

البحيرة ـ جمال ضرغام السبت , 03 أغسطس 2013 20:48

تجرى مديرية الطب البيطرى بالبحيرة استعداداتها المكثفة والسريعة لاستقبال عيد الفطر المبارك على قدم وساق ، بإنشاء غرفة عمليات بديوان المديرية تعمل طوال أيام العيد لتلقى أية شكاوى أو حالات اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

كما يستمر فتح " المجازر"الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياُ اعتباراً من وقفة عيد الفطر المبارك وحتى أخر أيام العيد بالإضافة إلى قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة ( التموين ومباحث التموين والشرطة ) بمراقبة الأسواق والمحال والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة بها ، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة كافة الأعمال.