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الإعلام البرازيلي يشبه سانتوس بمنتخب تاهيتي عقب ثمانية برشلونة

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الإعلام البرازيلي يشبه سانتوس بمنتخب تاهيتي عقب ثمانية برشلونة الإعلام البرازيلي يشبه سانتوس بمنتخب تاهيتي عقب ثمانية برشلونة

صبت جماهير سانتوس البرازيلي اليوم جام غضبها على أسوار ملعب الفريق، بعد الهزيمة المذلة أمام برشلونة الإسباني بثمانية نظيفة في بطولة جوان جامبر الودية.

وكتبت الجماهير على جدران النادي صباح اليوم "احترموا تاريخ النادي" و"يا للعار" بين عبارات أخرى للاعتراض على الهزيمة الكبيرة أمام النادي الكتالوني.

وأكدت تقارير الصحافة المحلية أنه ضمن الجداريات المرسومة والعبارات طالبت الجماهير بإقالة رئيس النادي لويس ألفارو دي أوليفيرا.

وهاجمت وسائل الإعلام الفريق بشدة وأكدت أنه كان يشبه منتخب تاهيتي المتواضع، ووصفت المباراة ونتيجتها بـ"المأساوية".

يذكر أن المباراة شهدت للمرة الأولى مشاركة لاعب سانتوس السابق، نيمار دا سيلفا إلى جانب أفضل لاعب في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أول أهداف اللقاء

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