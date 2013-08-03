ميسي يريد التفاوض مع برشلونة لزيادة راتبه عقب وصول نيمار

يرغب ليونيل ميسي ساحر برشلونة في التفاوض مع ناديه حول راتبه، في أعقاب انضمام نيمار إلى البلوجرانا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه رغم مرور ستة أشهر فقط على تمديده لتعاقده مع النادي حتى 2018 والذي تضمن زيادة كبيرة في الراتب، يريد ميسي التفاوض بشأن راتبه مجددا.

ويتواجد خورخي ميسي والد اللاعب حاليا في برشلونة، ويرغب في الاجتماع برئيس النادي ساندرو روسيل للحديث حول راتب اللاعب، الذي لم يعد الأعلى في النادي بعد وصول نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يريد أن يكون اللاعب الأعلى راتبا في ناديه، حيث انه الأفضل في العالم حاليا، وباعتراف نيمار نفسه.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 250 مليون يورو.