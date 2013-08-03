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مدافع أوروجواي ينتقل إلى وست بروميتش الإنجليزي

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مدافع أوروجواي ينتقل إلى وست بروميتش الإنجليزي مدافع أوروجواي ينتقل إلى وست بروميتش الإنجليزي

مونتفيديو (إفي): تعاقد نادي وست بروميتش الإنجليزي اليوم مع المدافع الأوروجوائي دييجو لوجانو، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في عقد يمتد لمدة موسمين.

وأوضح اللاعب على حسابه في موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي قائلا "أنا سعيد للغاية، فسوف أحقق أحد الأهداف التي كانت تنقصني في مسيرتي وهي اللعب في الدوري الإنجليزي، الأفضل والأكثر تنافسية في العالم".

ويمتلك لوجانو (32 عاما) خبرة دولية كبيرة حيث مثّل منتخب أوروجواي في 72 مباراة وسبق له اللعب مع فناربخشة التركي وساو باولو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومالاجا الإسباني.

وكان مالاجا قد استعار لوجانو الموسم الماضي، خاصة مع عدم اعتماد المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، كارلو أنشيلوتي، على اللاعب بشكل كبير.

ويتواجد اللاعب حاليا في معسكر أوروجواي لخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده امام اليابان في 14 من الشهر الجاري.

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فيديو اليوم السابع