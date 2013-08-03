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بالفيديو .. أرسنال يحبط مشروع نابولي رغم التأخر 2-0

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بالفيديو .. أرسنال يحبط مشروع نابولي رغم التأخر 2-0 بالفيديو .. أرسنال يحبط مشروع نابولي رغم التأخر 2-0

عاد أرسنال وحول تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 أمام نابولي في المباراة الودية التي جمعتهما بكأس الإمارات 2013 ضمن استعداداتهما لانطلاق الدوري الإنجليزي والإيطالي.

افتتح انسايني أهداف المباراة لنابولي في الدقيقة السابعة، وضاعف بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وقلص أوليفيه جيرو النتيجة بهدف رائع من خلفية مزدوجة في الدقيقة 71، وتعادل كوشيلي في الدقيقة 85.

أول الأهداف جاء بعد انفراد من انسايني سدد الكرة في شباك أرسنال معلنا الأول.

وجاء الثاني بعد مراوغة بانديف لحارس أرسنال وسدد بيساره في المرمى، وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين.

وفي الشوط الثاني شهد اشتراك جونزالو إيجواين الوافد الجديد لنابولي وسط هجوم من أنصار أرسنال.

ونجح جيرو في تسجيل الهدف الأول بعد كرة عرضية حولها بخلفية مزدوجة رائعة في الشباك.

وقبل صافرة النهاية بعد ضغط أرسنال المتواصل ينجح كوشيلي في اقتناص رأسية مرتدة من الحارس وتعادل للمدفعجية.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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