زيدان يدعو النظام إلى رفض تعيين “روبرت فورد” سفيرًا لأمريكا بالقاهرة

انتقد الكاتب والروائي الدكتور يوسف زيدان، الاتجاه الأمريكي بتعين روبرت فورد، سفيراً لها بالقاهرة، معتبراً أن قبول الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لأوراق روبرت “تواطئاً ” على حد قوله.

وأشار زيدان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” ، اليوم السبت، إلى أن روبرت فورد خدم من قبل في دولتي سوريا والعراق، مشدداً على أن قبول أوراقه «تواطؤ ، و ابتداء السقوط ، و احتقار المصريين المُنذر بسوء المصير» .

وكانت مواقع إلكترونيه أشارت إلى أن هناك اتجاهاً لدى إدارة الرئيس باراك أوباما تعيين المبعوث الأمريكى لسوريا روبرت فورد فى منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر، خلفاً للسفيرة الحالية آن باترسون، التى قالت مجلة فورين بوليسى إنها سترشح فى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى.

ويعتبر الدبلوماسى روبرت فورد من أبرز من عملوا فى مناصب بالدول العربية، حيث عمل سفيرًا فى الجزائر وقبلها نائبًا للسفير الأمريكى فى العراق ونائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى البحرين، كما خدم فى مكتب اقتصاد مصر بواشنطن، وخدم قبلها فى السفارة الأمريكية بمصر ، كما أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة .