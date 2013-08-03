نصر محروس يطرح ألبوم بهاء سلطان الجديد على الإنترنت

كتب : هشام أمين منذ 1 دقيقة

قرر المنتج نصر محروس طرح ألبوم المطرب بهاء سلطان الجديد على الإنترنت من خلال المتاجر العالمية المعتمدة؛ مثل "آي تيونز" و"يوتيوب".

ويعتبر محروس هذة التجربة بمثل تحدٍ كبيرٍ للقضاء على قراصنة الإنترنت، بعد أن أُصيبت صناعة الموسيقى بحالة من الانهيار والركود التام، فكان لابد من وجود كيان عملاق بحجم شركة "فري ميوزيك"، إضافة إلى أفكار جديدة لمحاربة القرصنة بنفس سلاحهم وإحداث نقلة جديدة في هذه الصناعة.

يضم ألبوم بهاء سلطان مجموعة من الأغاني تناقش موضوعات اجتماعية للتوعية والإرشاد، منها "بندور ع السعادة"، "بادعي يارب"، "غريب الإنسان"، "صعبان على قلبي"، "الشيطان"، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد عاطف، حسن عطية، ملاك عادل، خالد الشيباني، رفيق نجيب، ورامي جمال، محمد يحيى، تامر علي، مدين، أحمد العتباني، وائل عقيد، أحمد محيي، محمد أنور، ومحمد راجح.