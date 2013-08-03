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صرف شهرين مكافأة للعاملين بـ"مطاحن مصر العليا"

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صرف شهرين مكافأة للعاملين بـ"مطاحن مصر العليا" صرف شهرين مكافأة للعاملين بـ"مطاحن مصر العليا"
كتب ـ أمير الصراف
السبت , 03 أغسطس 2013 20:16

قال الناشط العمالي - بركات الضمرانى-:" إن مجلس إدارة شركة مطاحن العليا، وافق على صرف شهرين ونصف للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وذكر الضمرانى أن المهندس ربيع قليعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أقرَّ بصرف المكافأة لـ 7 آلاف عامل بالشركة وفروعها بمحافظات: سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

أوضح عبد الرءوف سرور - رئيس اللجنة النقابية - أن "مطاحن مصر العليا" حريصة على مشاركة العمال في المناسبات المختلفة، لافتًا أنه تم صرف نصف شهر مكافأة مع بداية شهر رمضان. 

 

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