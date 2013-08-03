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معارضون سوريون يستولون على صواريخ مضادة للدبابات فى هجوم على قاعدة للجيش

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معارضون سوريون يستولون على صواريخ مضادة للدبابات فى هجوم على قاعدة للجيش معارضون سوريون يستولون على صواريخ مضادة للدبابات فى هجوم على قاعدة للجيش

قال ناشطون إن معارضين سوريين استولوا على مستودع ذخيرة شمالى دمشق من قوات الرئيس بشار الأسد اليوم السبت، تشمل صواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية ستعزز قوة نيرانهم بعد سلسلة من الهزائم.

وأظهرت لقطات للغارة مقاتلى المعارضة المبتهجين وهم يحملون صناديق الأسلحة من مخزن الأسلحة فى بلدة دنحة القريبة من بلدة يبرود بعد الهجوم الذى نفذ خلال الليل.

وأظهرت لقطات الفيديو مقاتلى المعارضة المنتصرين وهم يحملون غنيمتهم خلال ممرات مظلمة فى المجمع الذى تمت السيطرة عليه حيث أسفر الهجوم عن الاستيلاء على صواريخ ميلان الفرنسية الصنع وصواريخ كونكورس الروسية وقذائف صاروخية من طراز جراد.

وصرخ مقاتل وهو يشير إلى معقل المعارضة السابق والبلدة الحدودية التى سيطر عليها قبل شهرين أفراد ميليشيا حزب الله الحليفة للأسد "عودتنا إلى القصير اقتربت".

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مصر 365

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